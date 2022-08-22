Москва, , 14:45 — REGNUM Вполне вероятно, что к концу 2022 года максимальная средняя ставка по вкладам не будет превышать 6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

«Средняя максимальная ставка по депозитам падает закономерно: ЦБ начал последовательную политику снижения ключевой ставки. Поэтому вполне вероятно, что к концу года максимальная средняя ставка по вкладам не будет превышать шести процентов. Немало банков уже по своим депозитам предлагают ставки не выше указанной, — сказал Ковригин. — Однако эти ставки заметно меньше инфляции. И сейчас об инвестировании или накоплении при таких условиях говорить нельзя. Инфляция съедает доход по вкладам».

Кроме того, он отметил, что инвестиционные же продукты (брокерское обслуживание, ПИФы и т.д.) стали более рискованными и потеряли доверие со стороны части инвесторов после их резкого падения в феврале–марте или заморозки иностранных активов.

«При этом, правда, модель сберегательного поведения сильно не изменилась, — констатировал экономист. — ЦБ РФ удалось не допустить очереди в банкоматах и паническую волну закрытия депозитов. Поэтому жители РФ в большинстве случаев продолжат использовать депозиты и будут пополнять их. Единственное, что изменилось, — повысилась популярность драгметаллов и обезличенных металлических счетов. Их жители РФ стали чаще использовать как инструмент сбережений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России посоветовал гражданам, как поступать со сбережениями в долларах.

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