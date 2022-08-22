Москва, 22 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Вполне вероятно, что к концу 2022 года максимальная средняя ставка по вкладам не будет превышать 6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Средняя максимальная ставка по депозитам падает закономерно: ЦБ начал последовательную политику снижения ключевой ставки. Поэтому вполне вероятно, что к концу года максимальная средняя ставка по вкладам не будет превышать шести процентов. Немало банков уже по своим депозитам предлагают ставки не выше указанной, — сказал Ковригин. — Однако эти ставки заметно меньше инфляции. И сейчас об инвестировании или накоплении при таких условиях говорить нельзя. Инфляция съедает доход по вкладам».

Кроме того, он отметил, что инвестиционные же продукты (брокерское обслуживание, ПИФы и т.д.) стали более рискованными и потеряли доверие со стороны части инвесторов после их резкого падения в феврале–марте или заморозки иностранных активов.

«При этом, правда, модель сберегательного поведения сильно не изменилась, — констатировал экономист. — ЦБ РФ удалось не допустить очереди в банкоматах и паническую волну закрытия депозитов. Поэтому жители РФ в большинстве случаев продолжат использовать депозиты и будут пополнять их. Единственное, что изменилось, — повысилась популярность драгметаллов и обезличенных металлических счетов. Их жители РФ стали чаще использовать как инструмент сбережений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России посоветовал гражданам, как поступать со сбережениями в долларах.