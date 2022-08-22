Уфа, 22 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Медалью «За доблесть» наградили мужчину за спасение двух утопающих девочек в Башкирии. Об этом 22 августа сообщил глава администрации Бурзянского района Газиз Манапов на своей странице в социальной сети.

Алексей Максютов Река

Он сообщил, что 16 июля в селе Старосубхангулово во время рыбалки мужчина заметил тонущих детей, которых стало уносить течением на глубину. Услышав крики девочек, рыбак вместе с сыном бросился им на помощь.

«Благодаря его грамотным действиям удалось избежать трагедии, спасти жизни двух девочек 11 и 14 лет», — сообщил Манапов.

Сообщается, что приказом государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям житель Санкт-Петербурга был награжден медалью «За доблесть», его сын получил благодарственное письмо.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 12-летний подросток спас двух утопающих в реке.