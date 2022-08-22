Красногорск, 22 августа 2022, 14:43 — REGNUM Новые очистные сооружения планируется возвести в Дмитровском городском округе Подмосковья. Об этом 22 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
«Ещё одна территория, которая нуждается в очистных, это Дмитровский городской округ. Мы работаем над этим», — сказал Воробьев.
Так же глава региона отметил, что вводить очистные сооружения на территории Подмосковья необходимо с опережением графика.
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