Красногорск, , 14:43 — REGNUM Новые очистные сооружения планируется возвести в Дмитровском городском округе Подмосковья. Об этом 22 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Очистные сооружения eutrophication&hypoxia

«Ещё одна территория, которая нуждается в очистных, это Дмитровский городской округ. Мы работаем над этим», — сказал Воробьев.

Так же глава региона отметил, что вводить очистные сооружения на территории Подмосковья необходимо с опережением графика.

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