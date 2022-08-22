Москва, 22 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В ближайшее время отказ мировой экономики от доллара как инструмента резерва и мировой валюты невозможен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

401(K) 2012 Доллары

«Политическое влияние США слишком велико. То, что Россия с двумя процентами мирового ВВП отказалась от доллара США, для большинства контрагентов при продаже газа не является серьезным ударом по доллару. По курсу рубля судить о долларе сейчас нельзя. Он слишком искусственный — формируется в рамках ограничений и в условиях повышенного спроса на международном рынке на российскую валюту», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, стоит ли ждать, что США объявят дефолт по внешнему долгу.