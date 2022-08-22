Нижний Новгород, 22 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Площадь пожара в Воротынском районе увеличилась до 6,1 тыс. гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Нижегородской области.

telegram-канал нижегородского губернатора Глеба Никитина Лесной пожар в Нижегородской области

Огнем пройдена территория площадью 5,7 тыс. гектаров, активное горение продолжается на площади 350 гектаров.

В ликвидации пожара привлечено 760 человек и 154 единицы техники. Мониторинг обстановки проводится круглосуточно, в том числе с использованием беспилотников. Работают два вертолета МИ-8 от МЧС России, произведено 203 сброса воды общим объемом 609 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ФБУ «Лесоохрана» сообщали, что огонь прошел 5,5 тыс. гектаров в нижегородских лесах. Действует два очага пожара.

Возгорание произошло 11 августа. Позднее огонь перекинулся на территорию Юринского района Марий Эл, где сейчас площадь возгорания достигла 700 гектаров.

В Юринском районе действует режим ЧС, также режим ЧС объявлен в Нижегородской области, зона действия — Воротынский район.

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