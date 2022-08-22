Париж, , 14:43 — REGNUM Францию ​​ждет тепловой удар, в результате чего температура воздуха на всей территории повысится, передает BFM TV.

Жара dimitrisvetsikas1969

По данным метеорологической службы Франции, столбик термометра должен подняться ненадолго. Температура воздуха прогреется до 30°C почти на всей территории Франции, за исключением северо-запада.

Жара сохранится и будет сопровождаться грозами. Температура поднимется до 31°C в Париже, 32°C в Лионе и 30°C в Перпиньяне и Аяччо, с пиками в 32°C на юго-востоке Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Элизабет Борн вместе поужинают во вторник вечером, 23 августа, в Елисейском дворце, чтобы обсудить все темы, связанные с началом учебного года.

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