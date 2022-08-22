22 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Куликов, , 16:56 — REGNUM 22 августа в России отмечают День Государственного флага. Во многих регионах прошли масштабные акции и флешмобы, приуроченные к празднику.

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Za Россию Александр Куликов © ИА REGNUM

В Волгограде на Мамаевом кургане активисты юношеских волонтерских и других общественных объединений развернули 60-метровое полотно с российским триколором. Участники акции выстроились в форме латинской буквы V и изобразили надпись «За Россию».

Активисты развернули 60-метровое полотно с российским триколором Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Кроме того, активисты раздавали горожанам и гостям Волгограда флажки и ленточки в цветах российского флага.

Мамаев курган Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

День Государственного флага России на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Волонтёры раздают ленточки с российским триколором Александр Куликов © ИА REGNUM

Волонтёры раздают ленточки с российским триколором Александр Куликов © ИА REGNUM

Волонтёры раздают ленточки с российским триколором Александр Куликов © ИА REGNUM

Волонтёры раздают ленточки с российским триколором Александр Куликов © ИА REGNUM