Александр Куликов,
22 августа 2022, 16:56 — REGNUM 22 августа в России отмечают День Государственного флага. Во многих регионах прошли масштабные акции и флешмобы, приуроченные к празднику.
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Za Россию
Александр Куликов © ИА REGNUM
В Волгограде на Мамаевом кургане активисты юношеских волонтерских и других общественных объединений развернули 60-метровое полотно с российским триколором. Участники акции выстроились в форме латинской буквы V и изобразили надпись «За Россию».
Активисты развернули 60-метровое полотно с российским триколором
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Кроме того, активисты раздавали горожанам и гостям Волгограда флажки и ленточки в цветах российского флага.
Мамаев курган
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волонтёры раздают ленточки с российским триколором
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волонтёры раздают ленточки с российским триколором
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волонтёры раздают ленточки с российским триколором
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волонтёры раздают ленточки с российским триколором
Александр Куликов © ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM