Венеция, Италия, 22 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Звезда фильмов о Гарри Поттере, актриса Эмма Уотсон, состоит в отношениях Брэндоном Грином, сыном британского мультимиллионера Филипа Грина. Об этом 22 августа пишет Elle Girl.

David Shankbone Эмма Уотсон

Пару сфотографировали в Венеции во время прогулки. Как отмечает издание, слухи о романе Уотсон и Грина появились ещё в сентябре 2021 года, однако доказательств этого не было.

Ранее Эмма Уотсон рассказала о том, что планировала отказаться от роли Гермионы в пятой части «Гарри Поттера». По её словам, причиной этого был стресс, связанный со съёмками.