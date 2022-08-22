Москва, 22 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. У США действительно огромный внешний долг, но это едва ли может пошатнуть стабильность американской финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание прогнозы секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что США в скором времени могут объявить дефолт по внешнему долгу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Я бы не стал так драматизировать ситуацию с внешним долгом США, — сказал Ковригин. — У Штатов действительно внешний долг огромный, но доллар является мировой валютой. Пошатнуть стабильность финансовой системы Америки сейчас может только отказ от доллара как расчетной единицы в мире и резервной валюты для большинства стран. Вот тогда американскому правительству действительно надо будет куда-то девать высвобождающиеся доллары и как-то обслуживать внешний долг».

Однако такой отказ, по мнению Ковригина, в обозримой перспективе выглядит маловероятным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Патрушева, финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, могут быть «попросту украдены».