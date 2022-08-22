Мирослава Романенко, 22 августа 2022, 15:12 — REGNUM Молдавия рассчиталась с Газпромом за газ, который в Молдавию был поставлен в июле, и попросит об отсрочке по выплате аванса за август. Об этом, как сообщает РИА Новости, 22 августа заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку», — сказал чиновник, добавив, что Газпром пока не ответил на просьбу компании «Молдовагаз».
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения порекомендовали молдавским властям попросить помощи у Запада вместо того, чтобы обращаться за помощью к «ненавистной» России.
«А что так, только рассрочку, может, в подарок?» — с сарказмом отреагировал Olennts.
«Сейчас не то время давать отсрочки — слишком всё шатко. Пусть у США попросят», — призвал Н. Н.
«Продайте яблоки Польше», — пошутил Павел.
«[Президент Молдавии] перепутала Газпром с ЕС! Забыла, под чью дудку пляшет?» — задалась вопросом Надежда В.
«А не пошли бы вы, дамы и господа! У «кровавой» России просите отсрочки? Где ваша гордость, ваше высокомерие? Топите дровами, сухим навозом или чем найдёте. А ещё лучше — бегите в Америку газ покупать, вот там рассрочки просите…» — пишет Аза.
«А про [георгиевскую] ленточку случайно не забыли?» — напомнила Irina.
«Политики грызутся, народ страдает. Печаль», — добавил 58 946.
«Хорошо, тогда газ отсрочим на сентябрь, хорошо?» — с сарказмом поинтересовался Даниил П.
«С [них] вообще надо аванс брать», — призвал Дмитрий.
«Никаких отсрочек врагам по оплате. Нет оплаты — отключим газ», — комментирует новость Евгений.
«Байден поможет, ничего личного», — с сарказмом отреагировал Евген.
«Утром — деньги, вечером — стулья. Пусть у своих хозяев занимают деньги на российский газ», — призвала Вита.
«Это не те ли, что нас грязью поливают? Отсрочки просят? Ну-ну…» — написала Елена.
«А ничего, что уже пора за весь август расплатиться?» — задался вопросом Sergey B.
«Надеюсь, отсрочки не будет», — отметила Виктория.
«Суверенная Молдавия, называется», — смеется Антон П.
«При этом Газпром — «ненадежный поставщик», — в недоумении Serjik.
«Газпром отказал, надеюсь», — подытожил N. G.
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