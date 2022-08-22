Москва, 22 августа 2022, 14:40 — REGNUM Международный валютный рынок сегодня стоит на пороге серьезных перемен. Евро и доллар продолжают терять свои доли в международных расчетах, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Деньги
Деньги
(сс) Michael Marcovici
«При этом крупные не западные экономические державы усиливают позиции своих национальных валют, в первую очередь, это делает Китай.
По какому пути сегодня должна пойти Россия — очень важный и стратегический вопрос. Стоит ли вообще в российской монетарной политике сохранять бюджетное правило — очень большой вопрос.
Покупка тех же юаней и любой другой иностранной валюты будет осуществляться через доллары. Нужно ли это Китаю, активно продающему сегодня свою долю американского долга, тоже большой вопрос.
Стабильность рубля уже подговаривает настроение потребителей и стимулирует инвестиционную активность. Сегодня как раз следует не изымать, а вливать деньги в российскую экономику.
Поэтому, вполне вероятно, президент РФ и Госдума не разделят намерения Минфина вернуться к бюджетному правилу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Министерства финансов предложили заменить доллары и евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) китайскими юанями.

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