Москва, 22 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Международный валютный рынок сегодня стоит на пороге серьезных перемен. Евро и доллар продолжают терять свои доли в международных расчетах, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

(сс) Michael Marcovici Деньги

«При этом крупные не западные экономические державы усиливают позиции своих национальных валют, в первую очередь, это делает Китай.

По какому пути сегодня должна пойти Россия — очень важный и стратегический вопрос. Стоит ли вообще в российской монетарной политике сохранять бюджетное правило — очень большой вопрос.

Покупка тех же юаней и любой другой иностранной валюты будет осуществляться через доллары. Нужно ли это Китаю, активно продающему сегодня свою долю американского долга, тоже большой вопрос.

Стабильность рубля уже подговаривает настроение потребителей и стимулирует инвестиционную активность. Сегодня как раз следует не изымать, а вливать деньги в российскую экономику.

Поэтому, вполне вероятно, президент РФ и Госдума не разделят намерения Минфина вернуться к бюджетному правилу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Министерства финансов предложили заменить доллары и евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) китайскими юанями.

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