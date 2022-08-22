Лондон, 22 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. По уточненным данным статистики, из-за пандемии COVID-19 в экономике Великобритании произошло самое большое падение за триста лет, что подчеркивает разрушительное влияние коронавируса на здоровье не только людей, но и целых стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Флаг Великобритании

В своей опубликованной 22 августа «Синей книге» — ежегодном сборнике документов для представления парламенту — британское управление национальной статистики сообщило, что экономика страны сократилась не на 9,3%, как предполагалось ранее, а 11%.

Это стало наихудшим падением со времен Великого мороза 1709 года [необычайно холодной зимы в Европе — прим. ИА REGNUM].

Падение во втором квартале 2020 года, в разгар первого и самого строгого локдауна в связи с пандемией COVID-19, по пересмотренным данным, составляет 21%.

Управление национальной статистики заявило, что цифры были пересмотрены «главным образом потому, что у нас есть более подробные данные из наших ежегодных опросов и некоторых административных данных, поэтому теперь мы можем напрямую измерять расходы, понесенные предприятиями (промежуточное потребление), и корректировать с учетом цен (дефляция) на гораздо более детализированном уровне».