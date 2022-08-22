Москва, 22 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Расчеты в долларах падают не только во взаиморасчетах стран ЕАЭС, но и по всему миру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Доллар

«Снижение сделок в долларах идёт из-за ослабления гегемонии США в мире, ослабления американской экономики. Очевидно, что появляются новые страны-лидеры (к примеру, Китай) и доля расчетов в их валютах между странами растет. Также, конечно, и сами страны Запада виноваты в снижении расчетов в долларах и евро. Никто не хочет рисковать заморозкой своих резервов. Пример с Ираном и Россией очень показателен для других стран. Почти все страны, даже Израиль, сократили в 2022 году объемы своих резервов в долларах. Перевели часть резерв в другие валюты или в золото», — сказал Головченко.

По его словам, расчеты в долларах могут упасть и до нуля.

«Уже сейчас переводы в долларах и евро порой невозможно совершить. Они просто не проходят, или платежи идут неделями. Не забываем и про отключения SWIFT у ведущих российских банков», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что государства ЕАЭС могут договориться о создании некой общей для всех номинальной денежной единицы.