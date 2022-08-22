Москва, 22 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Государства ЕАЭС могут договориться о создании некой общей для всех номинальной денежной единицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что участники ЕАЭС сократили использование доллара во взаиморасчетах.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Страны ЕАЭС могут, конечно, договориться о создании некой общей для всех номинальной денежной единицы при расчётах — например, на основе корзины их национальных валют, — сказал Ковригин. — Но процесс этот небыстрый и за год не осуществляется. При текущих геополитических проблемах роль доллара при расчетах внутри ЕАЭС продолжит падать. Теоретически она может упасть до нуля — если с расчетами в нацвалютах согласятся все страны. Но это путь компромисса. И путь повышения издержек на конвертацию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, чем вызвано падение доли доллара во взаиморасчетах стран ЕАЭС.