Ульяновск, , 14:36 — REGNUM В Ульяновской области ухудшилась погодная обстановка. Жёлтый уровень опасности сменился на оранжевый. Об этом предупреждает управление МЧС.

Цветы Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

По данным ведомства, с 23 по 31 августа в лесах Ульяновской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

«Объявляется оранжевый уровень опасности», — говорится в сообщении управления МЧС.

Отметим, что первоначально с 22 по 26 августа прогнозировался жёлтый уровень опасности из-за жары +30…+33 градуса.

Напомним, жёлтый уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна, а следующий за ним оранжевый уровень символизирует опасные погодные условия. Спасатели предупреждают, что при таких условиях сохраняется опасность возникновения природных и техногенных пожаров, которые могут принести большой ущерб государству и жителя.

Читайте также: В лесах Ульяновской области ограничили пребывание граждан

С начала пожароопасного сезона в области зарегистрировано 16 лесных пожаров. По данным властей, основная причина — неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области из-за жары и высокой пожароопасности ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств. В 12 муниципалитетах ввели особый противопожарный режим.