Москва, 22 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Тот факт, что доля доллара во взаиморасчетах стран ЕАЭС сократилась до 21% от общего объема операций, объясняется скорее политическими, нежели экономическими причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

George Carter Доллары

«Падение объемов доллара во взаиморасчетах стран ЕАЭС — это больше политическое, недели экономическое решение. Расчёты в национальных валютах вынуждают членов сообщества нести больше издержек на конвертацию. Хотим мы того или нет, но доллар на мировом валютном рынке остаётся самой ликвидной валютой — отсюда и самые маленькие издержки при расчетах в этой валюте», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российским банкам посоветовали пересмотреть валютную структуру их активов и пассивов.