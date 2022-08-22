Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Телезвезда Скотт Дисик, бывший муж предпринимательницы Кортни Кардашьян, получил травму после автомобильной аварии. Об этом 22 августа пишет Daily Mail.

Цитата из т/с The Kardashians. США. 2022 год Кортни Кардашьян

По данным издания, Дисик на своём автомобиле Lamborghini Urus превысил скорость, что стало причиной ДТП, однако другие подробности не раскрываются. Известно, что Дисик порезал голову, однако отказался от услуг медиков.

ИА REGNUM напоминает, что Скотт Дисик известен благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Он был женат на Кортни Кардашьян с 2006 по 2015 год, от которой у него трое детей.