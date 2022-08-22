В Ярославле кандидата от «Единой России» попытались снять с выборов
Ярославль, 22 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты муниципалитета Ярославля от партии «Справедливая Россия» Александр Симон попытался снять с выборов своего оппонента от «Единой России» Зураби Липартелиани. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Ленинского районного суда Ярославля.
Ответчиками по иску являлись глава администрации Кировского и Ленинского районов, территориальная избирательная комиссия и сам кандидат в депутаты. Свой иск Александр Симон объяснил корреспонденту ИА REGNUM «попыткой притормозить активность противоборствующей стороны».
По словам кандидата в депутаты, претензия была связана с «использованием должностного и служебного положения» кандидатом. Суд в удовлетворении иска отказал, пояснив, что истец не предоставил никаких доказательств. Между тем Александр Симон планирует обжаловать решение Ленинского суда.