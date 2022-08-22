Ярославль, 22 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты муниципалитета Ярославля от партии «Справедливая Россия» Александр Симон попытался снять с выборов своего оппонента от «Единой России» Зураби Липартелиани. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Ленинского районного суда Ярославля.

Gorspravka09.ru Суд

Ответчиками по иску являлись глава администрации Кировского и Ленинского районов, территориальная избирательная комиссия и сам кандидат в депутаты. Свой иск Александр Симон объяснил корреспонденту ИА REGNUM «попыткой притормозить активность противоборствующей стороны».

По словам кандидата в депутаты, претензия была связана с «использованием должностного и служебного положения» кандидатом. Суд в удовлетворении иска отказал, пояснив, что истец не предоставил никаких доказательств. Между тем Александр Симон планирует обжаловать решение Ленинского суда.