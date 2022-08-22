Салехард, , 16:09 — REGNUM К празднику в городах Ямала установили флагштоки высотой от 22 до 35 метров. Сегодня, 22 августа, под Государственный гимн России на них подняты триколоры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Флаг России jia3ep

«В окружной столице мероприятие пройдет на улице Арктическая в районе дома №1 — на площади культурно-делового центра. Высота флагштока — 33 метра. В городе Лабытнанги 22-х метровый флагшток расположен по улице Дзержинского, 30 возле спортивного комплекса «Полярный». В Ноябрьске — на городской площади возле администрации, в Губкинском — в пятом микрорайоне, а в Муравленко — в Молодежном сквере в микрорайоне Центральный. Также флагштоки установили в Надыме по улице Зверева в районе дома №8, в Тарко-Сале на набережной имени М. Саргина. Самый высокий флагшток — в Новом Уренгое, расположен возле администрации города. Его высота — 35 метров. В следующем году флагштоки появятся в каждом райцентре округа», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин в своём видеообращении, опубликованном 22 августа на официальном сайте президента РФ, поздравил граждан России поздравил с Днём Государственного флага.

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