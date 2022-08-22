Люберцы, Московская область, , 14:29 — REGNUM В городском округе Люберцы Московской области возле памятника «Танцующие на шаре под зонтиком», завершился всероссийский флешмоб ОФСОО «Федерация силового экстрима России» «В едином порыве!», который охватил разные города и регионы по всей стране и был посвящён Дню Государственного флага Российской Федерации.

Флаг РФ ИА REGNUM

Закрывали всероссийский флешмоб в Люберцах заместитель Президента ОФСОО «Федерация силового экстрима России», участник Общероссийского общественного движения «Ветераны России», рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Люберцы.

Участники спели гимн России с флагами Российской Федерации у памятника «Танцующие на шаре под зонтиком».

Стартовал всероссийский флешмоб ОФСОО «Федерация силового экстрима России» «В едином порыве!» 6 августа в Омске. Тогда ведущие спортсмены федерации силового экстрима во время турнира по силовому экстриму спели гимн с триколорами в руках вместе с президентом общественной организации Василием Грищенко и вице-чемпионом мира по силовому экстриму, восьмикратным чемпионом России по тяжёлой атлетике Михаилом Кокляевым.

Всего флешмоб ОФСОО «Федерация силового экстрима России» «В едином порыве!» охватил десятки городов и регионов. По условиям акции участники флешмоба, исполняли гимн России с триколором в руках, в памятном для каждого города месте.