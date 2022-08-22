Пенза, , 14:35 — REGNUM В Пензенской области на базе института регионального развития совместно с профильными кадрами ПГУ (Пензенского государственного университета) будет формироваться археологическая экспедиция. Об этом 22 августа сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Раскопки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Должна быть сформирована основная структура. А дальше на базе археологической экспедиции можно уже начинать работать с подрастающими поколениями, проводить детские, молодёжные, студенческие археологические лагеря, организовывать летнюю практику для студентов исторического факультета», — уточнил он, подчеркнув, что в регионе есть специалисты-археологи, способные подключиться к этой работе.

На территории региона на государственном учёте состоят 60 объектов археологического наследия, 19 из них — федерального значения.

«Наличие подобных экспедиций — это, в том числе, элемент туристической привлекательности Пензенской области, можно привозить на раскопки туристов, показывать работу археологов. У нас есть уникальные памятники, и это очень интересно», — резюмировал губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в апреля было подписано соглашение между правительством Пензенской области и АО «Корпорация Туризм. РФ», в рамках которого предусмотрено комплексное развитие туристской территории региона.

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