Нур-Султан, , 14:26 — REGNUM Средняя стоимость сливочного масла в Казахстане за год подорожало на 17%. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.

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«По итогам июля 2022 года цены на несолёное сливочное масло выросли на 1,2% за месяц и на 17% за год. При этом удорожание с начала года составило 14,7%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего рост цен на данный продукт произошёл на юге и западе страны. Больше всего средняя стоимость масла в магазинах выросла в Мангистауской области — на 29% за год. Меньше всего оно подорожало в Нус-Султане — на 3%.

Стоит отметить, что, по данным Бюро национальной статистики Казахстана, в 2022 году производство сливочного масла в стране сократилось на 13%. В то же время доля импортируемого масла в стране с июля 2021 по июль 2022 года выросла с 16,4% до 29%.