Красноярск, 22 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае 22 августа состоялось заседание президиума регионального правительства, посвящённое готовности школ к началу учебного года и реализации нацпроекта «Образование». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

По словам министра образования региона Светланы Маковской, 1 сентября в школы края пойдут более 365 тысяч учеников, в том числе более 39 тысяч первоклассников.

Муниципальные комиссии приняли уже 1024 образовательных организации. В 2022 году на подготовку школ выделили более 2,9 млрд рублей. Почти половина из этих средств — затраты краевого бюджета.

В новом учебном году в регионе получать бесплатное питание будут около 154 тысяч учеников начальных классов. В крае проводится модернизация школьных столовых, капитальные ремонты пищеблоков.

Для обеспечения школьников учебниками краевой бюджет направил 547,69 млн рублей. Ученики школ края будут обеспечены бесплатными учебниками в полном объёме, заверили в минобразования.

Что касается школьных автобусов, за счёт краевого бюджета приобретено ещё 15 единиц к действующим 727-ми. Кроме того, за счёт федерального бюджета краю планируют распределить ещё 56 школьных автобусов. Их передадут муниципалитетам.

В жилом районе Бугач Красноярска и в селе Мокрушинское Казачинского района продолжается строительство двух школ. Их обещают открыть к концу 2022 года. Также стартовало строительство ещё двух школ в Красноярске — в микрорайонах Солнечный и Метростроитель. В ближайшее время начнут возводить школу в Сосновоборске. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт не завершен в одиннадцати школах Башкирии.

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