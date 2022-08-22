Кострома, 22 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин призвал пожилых костромичей и людей с хроническими заболеваниями соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в управлении Роспотребнадзора сегодня, 22 августа.

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«Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться. Нас ждёт двухнедельный рост заболеваемости, затем спад, а в октябре — новая волна. Сейчас чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, от 50 до 65 лет. Рост связан с появлением ВА.4 и ВА.5 (варианты штамма «Омикрон» — ИА REGNUM), отменой ограничений, снижением коллективного иммунитета. Настоятельно рекомендую гражданам с хроническими заболеваниями и тем, кому за 60 лет, соблюдать привычные меры предосторожности — носить маски, соблюдать дистанцию. Прошу костромичей не забывать о вакцинации и ревакцинации — коллективный иммунитет в области сейчас составляет 7,3%. По России несколько выше — 7,4%», — отметил врач.

Напомним, ношение масок в Костромской области перестало быть обязательным со 2 июня 2022 года. Другие ограничения, в том числе вход в общественные места по QR-кодам, запрет на проведение массовых мероприятий были отменены с марта и июня. Вместе с тем за последние две недели число случаев коронавируса, выявляемых в сутки, выросло с 29 до 109.