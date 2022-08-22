Черкесск, 22 августа 2022, 14:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошел инцидент во время свадьбы. Один из гостей открыл стрельбу и ранил четверых человек. С огнестрельными ранениями пострадавшие доставлены в больницу. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются, возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре по региону.
Как было предварительно установлено, стрелявший — молодой человек в возрасте 21 года. Он стрелял не по людям, ранения пострадавшие получили в результате рикошета от тротуарной плитки. Прокуратура организовала проверку по факту стрельбы.