Черкесск, 22 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произошел инцидент во время свадьбы. Один из гостей открыл стрельбу и ранил четверых человек. С огнестрельными ранениями пострадавшие доставлены в больницу. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются, возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре по региону.

(сс) jasongillman Ружье

«В ходе праздничного мероприятия, проходившего 19 августа 2022 года в кафе «Алмаз» в пос. Эркен-Шахар Ногайского района, один из гостей выстрелил из охотничьего оружия «ИЖ-27М», вследствие чего ранения получили четыре человека — три женщины и один мужчина, также присутствовавшие в качестве приглашенных на свадьбу гостей. Пострадавшие были доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как было предварительно установлено, стрелявший — молодой человек в возрасте 21 года. Он стрелял не по людям, ранения пострадавшие получили в результате рикошета от тротуарной плитки. Прокуратура организовала проверку по факту стрельбы.