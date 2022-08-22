Москва, 22 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Посол США в Пекине Николас Бернс, назначенный полгода назад, не проявил на своём посту особой глубины и мудрости, а также не помог Вашингтону принять рациональные решения относительно КНР. Об этом пишет 22 августа в редакционной статье китайское государственное издание Global Times.

Defense.gov Николас Бернс

Ранее Бернс заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вряд ли приведёт к кризису в отношениях Вашингтона и Пекина. Он полагает, что теперь Китай должен доказать всему миру, что «будет действовать мирно в будущем».

Бернс, отмечает китайское издание, был назначен послом в период кризиса. Он сам признал, что китайско-американские отношения опустились до самого низкого уровня с 1972 года.

Однако дипломат не проявил более глубокого и мудрого мышления по китайско-американским отношениям по сравнению с другими политиками из Вашингтона, а также не сыграл должной роли в продвижении принятия в США рациональных решений по Китаю. Это очень разочаровывает, говорится в статье.

Посол, добавили авторы статьи, больше обсуждал с представителями стран-союзников США то, как следует вести себя с Китаем, нежели занимался развитием дружеских отношений с представителями КНР. «Наименее рискованным и самым дешевым вариантом» для Бернса стало проявление жесткости по отношению к Китаю. Он критиковал Китай не только в тайваньском вопросе, но и в делах, связанных с Синьцзяном и Гонконгом.

В издании добавили, что Бернс ухудшит и без того сложную ситуацию в отношениях Пекина и Вашингтона, если подключится к «разрушению моста» между этими странами.

Послом в Китае Бернса утвердили ещё в декабре 2021 года, но в Пекин он прибыл только 5 марта 2022 года.

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