Уфа, , 14:45 — REGNUM Ремесленную бизнес-школу поручил организовать в Башкирии премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. Об этом он сообщил 22 августа на совещании республиканского правительства в центре управления республикой.

Народные промыслы David Stanley

Он напомнил, что сейчас в Башкирии ремесленничество насчитывает 17 видов деятельности, в республике работают 33 организации, продукцию которых можно отнести к сфере народных художественных промыслов.

Сообщается, что это отрасль важна не только в части передачи духовного опыта, но и сохранения аутентичных национальных обычаев и традиций.

Назаров поручил министерству предпринимательства и туризма организовать ремесленную бизнес-школу, проводить семинары по развитию деятельности народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, внести предложения в правительство Башкирии об учреждении почетного звания «Заслуженный работник народных художественных промыслов и ремесел Республики Башкортостан», совместно с министерством финансов и министерством земельных и имущественных отношений региона внести предложения о применении понижающего коэффициента при использовании объектов государственного нежилого фонда профильными некоммерческими организациями и ремесленными предприятиями под размещение ярмарок и выставок в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разработан план мероприятий по развитию народных художественных промыслов на 2022–2025 годы, которым предусмотрены различные виды государственной поддержки, в том числе финансовой.