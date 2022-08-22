Москва, , 14:22 — REGNUM Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко («Единая Россия») на своем телеграмм-канале подчеркнула важность праздника российского триколора — Дня флага России.

Флаг РФ ИА REGNUM

«Белый-синий-красный — такое простое, но такое родное сочетание цветов. Объединяющий символ народов нашей большой и многонациональной страны. Сегодня под российским триколором наши бойцы вновь спасают мир от нацизма и защищают наш покой», — написала Ольга Занко.

«На западе нашу культуру пытаются «отменить», спортсменам не дают выступать под нашим флагом и гимном, дисквалифицируют только за то, что они россияне, что поддерживают спецоперацию и нашего Президента. Этой несправедливости скоро придёт конец. Но важнее другое, чтобы флаг развевался внутри страны. Чтобы его чтили здесь, в России. Рада, что с этого года в школах перед уроками ученики будут поднимать триколор под звуки гимна. Ведь это символ уважения и многовековой преемственности поколений, широты наших границ и силы россиян. Будем же его достойны! С праздником!», — подчеркнула депутат.