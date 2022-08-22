Париж, 22 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Элизабет Борн вместе поужинают во вторник вечером, 23 августа, в Елисейском дворце, чтобы обсудить все темы, связанные с началом учебного года, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Премьер-министр Франции должна выступить с «сильной речью об энергетической трезвости и переходе». Глава государства попросил Элизабет Борн «осенью представить программу экологического планирования с разбивкой по месяцам и годам».

Правительственный семинар, посвященный, в частности, экологии, должен состояться в последние дни августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция для снижения зависимости от российского газа отправляет свои войска в Йемен.

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