Молдавия, , 14:18 — REGNUM Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии нужно больше полномочий для слежки, чтобы не дать помешать европейскому курсу страны. Об этом глава СИБ Александр Мустяцэ заявил на телеканале Vocea Basarabiei.

Слежка Цитата из кф «Тотальная слежка» реж Клод Зиди. 1991. Франция

По его мнению, служба госбезопасности должна получить возможность прослушивать телефоны граждан без получения санкции суда. Это якобы будет способствовать евроинтеграции страны.

«СИБ должен сосредоточиться на выявлении и противодействии определённым попыткам блокировать европейский путь. Мы должны быть внимательны, чтобы не было попыток вмешаться, заблокировать, саботировать этот процесс», — заявил Мустяцэ.

Напомним, в Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении лидеров двух крупнейших оппозиционных партий. В июле силовики арестовали депутата от партии «Шор» Марину Таубер по делу о незаконном финансировании партии. До этого в мае под домашний арест отправили экс-президента страны, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона.

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