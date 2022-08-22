Элиста, , 14:18 — REGNUM В День Государственного флага России глава Калмыкии Бату Хасиков вручил медаль «За ратную доблесть» участнику специальной военной операции. Об этом руководитель региона сообщил в своём телеграм-канале 22 августа.

Бату Хасиков и Андриан Эняев телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

«В такой знаменательный день с гордостью вручил медаль «За ратную доблесть» Андриану Эняеву, участнику специальной военной операции в Донбассе, пулеметчику калмыцкого добровольческого отряда», — написал Хасиков.

Землякам глава Калмыкии пожелал гордиться флагом России и защищать его честь на любом участке работы, на всех фронтах.