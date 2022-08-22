Москва, 22 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Золотую медаль Всероссийской Спартакиады завоевала пловчиха Анна Чернышева. Спортсменка, представляющая Московскую область, победила на дистанции 400 метров комплексом.

Dave Dugdale Плавание

Чернышева финишировала с результатом 4 минуты 46,76 секунды.

Второе место заняла Ирина Кривоногова из Пензенской области, результат которой составил 4 минуты 50,0 секунд. Замкнула тройку Полина Лейкина из Волгоградской области (4 минуты 53,79 секунд).