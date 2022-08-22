Екатеринбург, 22 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области подготовит дополнительный проект поддержки бизнеса. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Предполагается, что в регионе запретят устанавливать новые требования к бизнесу. Запрет могут ввести до 2023 года. В условиях санкций такая мера позволит снизить административную нагрузку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину провести ревизию требований к бизнесу.