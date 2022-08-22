Полотняный завод, Калужская область, , 14:45 — REGNUM Старейшее в Калужской области предприятие объявило об открытии нового бизнес-направления. В основе ассортимента — экопакеты из бумаги собственного производства, которые станут альтернативой ушедшим с российского рынка производителям бумажной экоупаковки. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.

Образец экопакета «МакПак» из макулатуры arrko.ru

В настоящее время на предприятии активно ведется установка и запуск в эксплуатацию нового оборудования для производства экопакетов. Установлены восьмикрасочная флексомашина и бобинорезка, монтируются три линии по выпуску пакетов разных размеров, продолжается дизайнерский ремонт здания фабрики.

Основная идея бренда — бумажные пакеты из макулатуры. В производство входят циклы сбора макулатуры, переработки и выпуска бумажных пакетов. После использования их можно будет снова переработать в бумагу, а вторичное сырье — запустить в производство.

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