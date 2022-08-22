Полотняный завод, Калужская область, 22 августа 2022, 14:45 — REGNUM Старейшее в Калужской области предприятие объявило об открытии нового бизнес-направления. В основе ассортимента — экопакеты из бумаги собственного производства, которые станут альтернативой ушедшим с российского рынка производителям бумажной экоупаковки. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.

Образец экопакета «МакПак» из макулатуры
Образец экопакета «МакПак» из макулатуры
arrko.ru

В настоящее время на предприятии активно ведется установка и запуск в эксплуатацию нового оборудования для производства экопакетов. Установлены восьмикрасочная флексомашина и бобинорезка, монтируются три линии по выпуску пакетов разных размеров, продолжается дизайнерский ремонт здания фабрики.

Основная идея бренда — бумажные пакеты из макулатуры. В производство входят циклы сбора макулатуры, переработки и выпуска бумажных пакетов. После использования их можно будет снова переработать в бумагу, а вторичное сырье — запустить в производство.

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