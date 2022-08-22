Элиста, , 14:12 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков, принявший участие в праздничном митинге по случаю Дня Государственного флага России, поприветствовал земляков.

Триколор Информационный центр правительства Тюменской области

«Когда над тобой гордо реет государственный флаг и звучит гимн Российской Федерации, ощущаешь себя гражданином великой страны, частью большого и сильного государства. Желаю каждому испытать эти чувства, — отметил он.

Затем Хасиков вместе с участниками церемонии поднятия российского триколора возложил цветы к мемориальному комплексу «В честь героев Гражданской и Отечественной войн. Вечный огонь».