Москва, , 14:11 — REGNUM Цена на газ в Европе бьет исторические рекорды четыре торговых дня подряд и это впервые с марта 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Газ Novatek.ru

«Это произошло после того, как Газпром объявил о приостановке транспортировки газа в связи с плановым ремонтом по «Северному потоку» на три дня с 31 августа по 2 сентября.

А с конца июля из-за остановки нескольких газовых турбин газопровод «Северный поток» работает только на 20% от максимальной мощности, что сильно отражается на наполняемости хранилищ газа.

Такими темпами Европа может не успеть их заполнить к зиме до нужного уровня. Теперь ранее опубликованный прогноз Газпрома, согласно которому цена на газ в Европе зимой может превысить отметку в $4000 за тысячу кубометров, выглядит вполне правдоподобно.

Такой бурный рост цен объясняется рядом факторов, таких как: дефицит предложения от основных поставщиков, высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азиатском регионе, а также низкий уровень в европейских хранилищах после долгой холодной зимы и жаркого лета 2021 года.

Ну а пока страны Евросоюза не знают, как будут переживать предстоящую зиму и судорожно сокращают потребление, американские трейдеры и компании извлекают огромную прибыли от поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

В результате вытеснения России с газового рынка Европы, дефицит СПГ или его отсутствие наблюдается по всему блоку стран.

Это приводит к увеличению цен на газ на континенте более чем в десять раз, что приносит американской экономике $200 млн профита только с одной поставки СПГ в ЕС, а счет таких поставок до конца года пойдет на тысячи.

Ну что же, Европа сама себя загнала в такую ситуацию необдуманными действиями и санкциями против России, а для США, как говорится, деньги не пахнут, только бизнес и ничего личного», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным лондонской биржи ICE, фьючерсы на газ на европейской бирже преодолели отметку исторического максимума в $3000 за тысячу кубометров.

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