Москва, , 14:09 — REGNUM Отсутствие маркировки товаров нанесет ущерб потребителю и государству, так как совокупность решаемых с помощью неё задач говорит о положительном влиянии маркировки на экономику страны и качество реализуемой продукции, заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 августа член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

Маркировка лекарств Денис Абрамов © ИА REGNUM

Ранее руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов на фоне эксперимента по маркировке антисептиков заявил о необходимости ввести мораторий на маркировку товаров до 1 января 2028 года.

Нифантьев считает, что идея отмены или введения моратория на маркировку товаров в России не продумана и несет в себе неконтролируемые риски.

«Маркировка товаров решает сразу несколько задач. Первая и главная — это сквозной контроль качества продукции. Потребитель, благодаря маркировке имеет возможность проверить происхождение товара, что исключает риск покупки и использования контрафактной продукции. Вторая задача фискальная. Государство, благодаря маркировке, имеет возможности по контролю за всеми цепочками финансовых платежей при производстве продукции, что позволяет не только контролировать собираемость налогов и сборов, но и в случае необходимости производить тонкую регулировку фискальной нагрузки внутри производственных цепочек и закупок», — сказал депутат.

Также маркировка, по его словам, позволяет точно планировать складские запасы товаров.

«Совокупность решаемых маркировкой задач показывает её положительное влияние на экономику страны и качество реализуемой продукции. Отсутствие маркировки нанесет ущерб и потребителю, и государству», — заключил Нифантьев.

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