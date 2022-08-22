Красногорск, 22 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Очистные сооружения на территории Подмосковья необходимо сдавать в эксплуатацию досрочно. Об этом 22 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Очистные сооружения

По его словам, в регион из федерального бюджета поступило 2,5 млрд рублей, которые пойдут на строительство новых очистных сооружений в городе Кашира.

«У нас большая программа по модернизации очистных. Важно, чтобы все эти объекты сдавались в срок, а лучше досрочно», — сказал Воробьев.