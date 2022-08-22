Грозный, , 14:07 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие во всероссийском патриотическом флешмобе, посвященном Дню Государственного флага России. Он оставил свою надпись на фрагменте флага, который был доставлен в Чечню из Москвы. Кадыров написал «Zа Президента!». Свои надписи оставили также и другие представители органов власти республики.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

«Мне очень понравилась идея этого флешмоба. Из аналогичных 90 частей материи, привезённых из регионов РФ, а также ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в Москву, создадут один большой Государственный флаг РФ и сегодня развернут его в парке Победы на Поклонной горе», — написал Кадыров в своем телеграм-канале».

Чеченский лидер также выразил уверенность, что эта акция, проведенная в День российского триколора, станет еще одним «символом объединения жителей нашей необъятной России».