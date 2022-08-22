Москва, 25 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Вора в законе Левана Булискерию задержали в Москве за управление автомобилем после лишения водительского удостоверения. Задержанный имел признаки алкогольного опьянения. Ранее он отбывал наказание за крупную партию наркотиков и лежал в психиатрической больнице из-за галлюцинаций. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

primecrime.ru Леван Булискерия

24 октября на Звенигородском шоссе сотрудники ГИБДД остановили иномарку KIA для стандартной проверки. За рулём машины находился 39-летний Леван Булискерия, известный в криминальных кругах как Леван Гальский. Полицейские попросили мужчину предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль. Леван протянул инспектору водительские права, их проверили по базе ГИБДД? и вскоре выяснилось, что Булискерия не имеет права управлять автомобилем.

«39-летний гражданин был ранее лишен права управления транспортным средством, но своё водительское удостоверение не сдал. Кроме того, у сотрудников ДПС возникло подозрение, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и он был направлен на медицинское освидетельствование», — рассказал собеседник агентства.

На Левана Булискерию составили административный протокол и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас полиция проводит проверку по факту его правонарушений.

Булискерия Леван Раминович родился 19 июля 1984 года. Он известен в криминальных кругах как Леван Гальский. В 2017 году мужчина был задержан в одном из ресторанов в центре Москвы с наркотиками. У него изъяли пять пакетиков с кокаином общей массой 6,74 г. Несколько лет Леван Булискерия провёл в тюрьме Димитровграда в Ульяновской области. А в марте 2020 года попал в психиатрическую больницу из-за галлюцинаций. Леван утверждал, что в его голове «живёт друг».