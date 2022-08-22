Москва, , 14:06 — REGNUM В понедельник, 22 августа, в Москве, в парке «Тропарево», который входит в состав ландшафтного заказника «Тёплый Стан», Российское движение школьников устроит праздник, приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Праздничное мероприятие «День флага с РДШ» объединит детей, родителей и педагогов. Для участников встреча начнётся с показательных выступлений на роликах от творческого коллектива RollerDream. У главной сцены парка каждый сможет продемонстрировать свои знания в работе со спилс-картами (учебно-игровое пособие по изучению административно-территориального устройства России, представляющее собой комплект игровых элементов), а также нанести изображение флага нашей страны у специалистов по аквагриму.

Ключевым событием мероприятия станет тематический заезд с флагами России на роликах, велосипедах и самокатах. Маршрут будет проложен от главной сцены парка. Участники праздника будут использовать в одежде цвета российского триколора.

«Хочется выразить огромную благодарность всем участникам мероприятия РДШ, приуроченного ко Дню Государственного флага России. Уверена, что сегодня многие получат заряд неподдельных позитивных эмоций, почувствуют дух единения и сплоченности, ведь под российским триколором сегодня объединяется весь многомиллионный и многонациональный народ нашей страны. Любовь и почтение к общей истории, культуре, внимание к традициям, стремление к открытию новых горизонтов и перспектив развития страны выражается и в уважении к государственным символам нашей Родины, которое Российское движение школьников передаёт подрастающему поколению», — сказала Марина Мокшина , исполнительный директор Российского движения школьников.

В этот же день в кинотеатре под открытым небом «Москино Сокольники» (Митьковский пр., 10) РДШ организует показ фильма о Петре Первом «… На троне вечный был работник», который 20 января 1705 года издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Перед просмотром фильма участников ждёт увлекательная лекция от преподавателя истории, кандидата исторических наук Станислава Аманова об одном из главных символов нашей страны.