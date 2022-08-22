Великий Новгород, 22 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В честь Дня Государственного флага России в Новгородской области на высоте в 60 метров подняли российский триколор. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Пресс-служба правительства Новгородской области Флаг России на флагштоке

В административном центре региона Великом Новгороде на Рюриковом городище, установили самый высокий флагшток в Северо-Западном федеральном округе. Флаг площадью в 286 кв. метров развивался там, где была резиденции первого князя первой русской правящей династии.

После этой церемонии праздничные мероприятия продолжились у памятника Тысячелетию России в Новгородском кремле. Там заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова поздравила жителей и гостей города с Днём Государственного флага России.

«Сегодня здесь, в самом сердце Великого Новгорода, в юбилейный год 1160-летия зарождения российской государственности, мы с особым трепетом и теплотой отмечаем этот праздник. Ведь новгородская земля — это Родина России», — заявила Кирилова.

В церемонии принимали участие также другие представители власти. Они вручили юным гражданам их первые паспорта. С праздником новгородцев в своём Telegram-канале поздравил и губернатор региона Андрей Никитин.

«Каждый раз, когда на флагштоке поднимается триколор, мы испытываем гордость за нашу страну, за нашу великую историю, победы армии, достижения российских ученых, тружеников, спортсменов, деятелей культуры и искусства», — заявил Никитин.

Напомним, что триколор официально стал флагом России по решению Верховного Совета РСФСР в 1991 году. День Государственного флага России учредили в 1994 году.