Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Пользователи поставили сериалу «Дом дракона» оценки выше, чем критики. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

Так, зрители оставили 89% положительных отзывов зрителей на сайте Rotten Tomatoes. На Metacritic средняя оценка шоу составляет 7,5, а на IMDb — 9,0 из 10.

Ранее кинокритики писали о том, что «Дом дракона» вышел удачным, однако ему не хватает самобытности. По мнению многих журналистов, шоу «не дотягивает» до оригинального сериала «Игра престолов».

Напомним, что премьера первого эпизода «Дома дракона» состоялась 22 августа 2022 года на «Амедиатеке». Шоу рассказывает о событиях, происходивших за 200 лет до событий «Игры престолов».