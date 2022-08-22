Севастополь, , 14:03 — REGNUM Торжественная церемония по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации состоялась на Констатиновской батарее Севастополя 22 августа, сообщила пресс-служба правительства города.

В Севастополе над Константиновской батареей подняли флаг России Пресс-служба правительства Севастополя.

«Сегодня, когда наши войны сражаются с неонацизмом на [территории бывш. УССР], они сражаются под нашим российским триколором. И они обязательно победят. Когда человек, когда любой россиянин смотрит на триколор, он внутри себе говорит: «Я русский! Я — россиянин! И я горжусь этим», — сказал в приветственном слове губернатор Михаил Развожаев.

Традиционно над Константиновской батареей был торжественно поднят триколор — в сопровождении залпа из исторических оружий батареи.

Константиновская батарея является символом героизма наших предков, первый рубеж, который во всех атаках врага на Севастополь с моря принимал на себя первый удар.