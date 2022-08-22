В Севастополе над Константиновской батареей подняли флаг России

Севастополь, 22 августа 2022, 14:03 — REGNUM Торжественная церемония по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации состоялась на Констатиновской батарее Севастополя 22 августа, сообщила пресс-служба правительства города.
Традиционно над Константиновской батареей был торжественно поднят триколор — в сопровождении залпа из исторических оружий батареи.
Константиновская батарея является символом героизма наших предков, первый рубеж, который во всех атаках врага на Севастополь с моря принимал на себя первый удар.