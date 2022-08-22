Париж, , 14:03 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, посетивший Майотту, призвал «бороться с социальной и административной привлекательностью» острова, чтобы обуздать нелегальную миграцию из соседних Коморских Островов, сообщает Le Figaro.

Французский флаг Cyril Plapied

Это вторая зарубежная поездка министра с тех пор, глава МВД Франции взял на себя управление зарубежными делами после визита на Реюньон в начале июля. В 101-м французском департаменте министру представили новые воздушные и морские средства борьбы с нелегальной миграцией.

«Постоянного увеличения технических и человеческих ресурсов будет недостаточно. Мы должны бороться с социальной и административной привлекательностью территории», — заявил глава МВД Франции.

Жеральд Дарманен подтвердил свое желание ужесточить предоставление французского гражданства детям, родившимся на Майотте. Чтобы новорожденный мог воспользоваться этим правом, по крайней мере один из его родителей должен проживать на острове в течение как минимум одного года, а не трех месяцев как сейчас.

По данным INSEE, почти половина населения Майотты не имеет французского гражданства, но треть иностранцев родились на острове.