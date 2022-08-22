Ярославль, , 14:02 — REGNUM 28 августа в Ярославле перекроют движение сразу на 22 улицах. Об этом сообщает на официальный сайт мэрии.

Схема перекрытия улиц в центре Ярославля мэрия Ярославля

В воскресенье, 28 августа в Ярославле пройдёт полумарафон «Золотое кольцо». Для обеспечения безопасности спортсменов в городе ограничат движение на следующих участках дорог: Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Пятницкий съезд, Красный съезд, Флотский спуск, Суркова, Первомайская, Революционная, Почтовая, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советская, Советская площадь, площадь Челюскинцев, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск вводится временное ограничение движения транспортных средств.

Кроме того, в районе проведения забега с 18:00 часов 27 августа до окончания мероприятия 28 августа запрещается остановка и стоянка авто.