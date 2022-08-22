Москва, 22 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сравнила подготовку к учебному году в России на территории бывшей УССР.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

«Приближается новый учебный год, который будет особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тысяч детей из ДНР, ЛНР и [бывшей УССР]. И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов могут получать на бесплатной основе образование», — отметила Татьяна Москалькеова в своем телеграмм-канале.

К сожалению, не так радужно обстоят дела [на территории УССР]. Вопреки ранее прозвучавшим заявлениям киевских властей, ни в одном регионе вводить очную форму обучения не планируется. Это объясняется большим количеством детей, выехавших за пределы [бывшей УССР], — отмечает омбудсмен.